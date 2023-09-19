美國國債首度於本週一（18）晚間突破33兆美元（約新台幣1056兆）的大關，意味著每位美國公民背負約9.7萬美元（約新台幣277萬元）的債務。華府智庫感嘆美國政府需償還的利息高得不可思議，財長卻t稱一切沒有問題。綜合財經智庫以及本報先報導，美債利息將超過1.4兆美元（約新台幣44兆）幾乎達到美國國防預算的2倍。

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）以及《福斯新聞》（Fox News）報導，根據美國財政部數據，在國會預算討論熱烈進行之際，該國的債務創下歷史新高。在債務上限的談判後，國會達成協議，總統喬·拜登在6月簽署了一項法案，增加了債務上限，以防止國家違約。美國在1月19日達到債務上限的3.14兆美元（約新台幣89.9萬億元），美國財政部今年6月上修了國債上限並以防止可能的違約，最後國會達成協議，拜登總統在6月簽署了一項法案，增加了債務上限，以防止國家違約。

Yikes — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023

但是美國國債今年6月份已達到32兆美元（約新台幣1024兆），在短短3個月內增加了1兆美元（約新台幣32兆）如果目前的趨勢持續下去，到年底時債務將達到34兆美元（約新台幣1088兆）美國的人口大約為3.4億，平均負債9.7萬美元。

華府智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation) 金融研究員安東尼（E.J. Antoni）感嘆：「即使以實際（經通膨調整後）計算，債務利息也在以前所未有的速度激增，而且看不到結束的跡象。但是葉倫說『一切都很好』」

Even in real (inflation-adjusted) terms, interest on the debt is exploding at a pace never seen before with no end in sight. But @SecYellen thinks this is fine; pretty sure there's a gif for that... pic.twitter.com/QyMjAjnlP2 — E.J. Antoni, Ph.D. (@RealEJAntoni) September 17, 2023

跟據財經顧問智庫KobeissiLetter推特指出，美國國債即將在接下來的12個月內到期，即將到期的舊債券金額約為7.6兆美元（約新台幣243兆），大部分是在2022年之前發行的，政府目前支付的利息介於0%至1%之間。

JUST IN: US National Debt is now up a massive $1.5 trillion since the debt ceiling “crisis.”



Over the last 3 months alone, the US has added $500 billion PER MONTH to the national debt, on average.



Over the last 5 years, US debt is up a whopping 54%.



Meanwhile, YTD interest… pic.twitter.com/oJ35FsuvO0 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 14, 2023

當這些債券到期時，美國財政部必須發行新的債券來滾動舊債券。新的債券平均利率約為5%。另外，美國財政部還必須籌集來應對未來一年的2兆美元（約新台幣64兆）的赤字。

因此，約有9.6兆美元（約新台幣307兆）的債券以約5%的利率發行，將使美國每年支付國債利息增加超過4000億美元（近新台幣13兆元），大約是每年約1.4兆美元（約新台幣44兆）幾乎為美國國防預算的2倍。