Patty O i thought you worked for the angels or are you just a Ohtani hater right now



🤦‍♀️ pic.twitter.com/RzyCIVeIhl — 大谷翔平 ¹⁷ 🦄 Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) September 18, 2023

天使隊球星大谷翔平雖然球季提前結束，不過本季美聯MVP之爭其實也提前結束了，遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）打出很棒的球季，還有人認為席格該拿MVP而不是大谷，在網路掀起爭論。美國球評克萊門特（Wes Clements）在Ｘ平台開仗，還被嗆聲是「仇視亞洲人」（克萊門特是美國白人）。

克萊門特指出，大谷翔平不是大聯盟最好的投手，也不是最好的打者。「你要一個每周登板一次的投手，還是每場都可以貢獻球隊的游擊手？我個人選擇游擊手。」他還認為大谷只有95打點，儘管攻擊指數1.066是美聯最高，但他堅稱打點更重要。席格的打點還沒追上大谷，席格的比賽場次較少，在同樣的場次應該是席格的打點較多。

為了捍衛自己的立場，克萊門特還對WAR（勝場貢獻值）嗤之以鼻，因為這個數據大谷領先太多了，所以克萊門特認為「缺乏參考價值。」其實近年美國棒球作家協會投票的時候，WAR都是相當關鍵的數據。憤怒的球迷又貼出兩人數據比較，大谷除了打擊率幾乎是全面輾壓，球迷怒罵克萊門特「仇視亞洲人」，克萊門特辯稱他去韓國職棒當過教練，所以他不可能討厭亞洲人。

席格確實打出令人稱道的球季，美國廣播主持人羅斯（Chris Rose）在節目表示，他相信大谷該拿MVP，但席格的表現不應被忽視。節目的來賓普魯夫（Trevor Plouffe，退役雙城內野手）說：「我只問你一句，席格會投球嗎？大谷的打擊能力不輸給席格，而且他還是球隊的王牌投手，這根本沒得爭論。」