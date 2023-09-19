全台爆「蛋蛋食安危機」，對於「未來主人翁」的飲食安全，高市府為了確保學生營養午餐食用安全，已啟動專案聯合稽查，將於本周完成所有學校午餐民辦民營業者稽查。

高雄市教育局表示，高雄市學校午餐蛋品均採用符合CAS、產銷履歷或國產可溯源等具三章1Q認證之國產蛋品，並無使用進口蛋。若廠商私自違反前述規範使用進口蛋品，可依契約對廠商進行扣款、罰款或終止合約等。

讓學童吃得安心，家長放心第一優先，高市府教育局於近日再強化午餐稽查，已清查本市學校午餐所使用之蛋品廠商及蛋品來源均使用符合CAS、產銷履歷或國產可溯源等具三章1Q認證之國產蛋品；為確保蛋品來源進行安全把關，教育局與衛生局聯合稽查，一旦發現廠商無法提出有效證明，也將依違反食品安全衛生法進行開罰。

高雄市為確保校園午餐衛生安全，持續落實市府跨局處學校午餐聯合稽查，包含蛋品等各種食材驗收與登錄之落實度及校園午餐製備之衛生安全，為學校師生食品安全把關。