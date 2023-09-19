農業部長陳吉仲（右）與次長陳駿季 （左）19日舉行記者會說明與澄清專案進口雞蛋政策。（姚志平攝）

陳吉仲今日傍晚臨時召開記者會，親自就專案進口雞蛋議題向各界說明，並因紛擾鞠躬向社會致歉。（李柏澔攝）

農業部專案進口雞蛋記者會 陳吉仲親上火線說明

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，有效期過長疑慮、有效期錯標、混充蛋流入市面、超過5000萬顆蛋待銷毀，農業部長陳吉仲日前突然神隱，既定行程也都取消，今(19)晚間突然召開記者會說明專案進口雞蛋議題。陳吉仲未近期社會上的紛擾再次鞠躬道歉，但也再次強調，在缺蛋的情況下，專案進口是保護蛋農和消費者最好也是正確的政策，不解為何抹黑排山倒海而來。

在神隱多日後，陳吉仲今早現身立法院，強調自己有責任向外界釋疑，並重申不會戀棧，也不迴避政治責任，語畢便鞠躬向社會致歉。今日傍晚臨時召開記者會，親自就專案進口雞蛋議題向各界說明。

陳吉仲在記者會一開始就強調「進口雞蛋的政策絕對是正確的」，他說，在缺蛋下，進口雞蛋保護了蛋農也消弭黑市的誇張價格，當時缺蛋的時候，不分黨派都希望趕快進口雞蛋，因為國內產能真的不足，雞蛋進口後黑市價格開始消失，用蛋缺口也變少，但是相關資訊被不正確報導後，不實抹黑造謠排山倒海而來，對社會造成很大的紛擾。

說完便鞠躬再次向社會大眾致歉，陳吉仲說，會依照陳建仁院長要求做所有的政策執行過程的檢討，有疑義的會向社會大眾說清楚，並提出精進措施，避免相關問題再發生。

陳吉仲說，每天用蛋缺口有200-300萬顆的差距，換算下來一個月庫存大約就要將近6000萬顆，但3月、4月進口時發現缺口已大幅度減少，因為屯蛋業者開始釋出，但因為怕釋出後衝擊蛋價和農民權益，導致後面有5000多萬顆蛋不敢放到市場，所以才繼續保存待循環再利用。

陳吉仲說，外界說政府大撒幣，但如果是政府不出手，能解決黑市價格嗎？能讓消費者買到平價蛋嗎？能解決蛋荒嗎？無論對蛋農還是消費者，專案進口蛋都是最好的政策。