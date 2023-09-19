嘉義縣竹崎鄉47歲盧姓女子疑因不堪長期照顧73歲失智父親，涉嫌於今年6月間悶死父親後，再服藥輕生獲救，檢方起訴盧女涉嫌殺直系血親尊親屬罪，並聲請依《國民法官法》審理，法院今天裁定「不國審」，主要理由是避免造成二度傷害。

此案是嘉義地方法院112年度國審重訴字第1號，即符合國審的重罪第1案，且盧女曾有精神疾病就醫紀錄，犯案獲救後遭羈押至今。

盧女及家屬向法院聲請不採取國審，理由是被告坦承犯罪，被告及被害人家屬均希望由職業法官依據通常訴訟程序審理，避免因適用國民參與審判制度，受到社會關注，造成家人的二度傷害。

地院經檢方、辯護律師、被告及被害人家屬協商，3位法官評議後裁定不國審。本裁定可抗告，抗告期10日。

嘉院表示，被告及被害人家屬是血緣至親，親屬關係不同於一般，此案若交付國審將受到社會關注，可能會影響家庭的隱私、被告的精神病況，影響的程度堪比性侵害案件，因而裁定不國審。

嘉檢表示，本署將在收到嘉院裁定之後，研議裁定的理由，是否合法、妥適，再決定是否提起抗告。