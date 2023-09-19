俄烏開戰以來，烏克蘭許多城市遭到俄軍的飛彈轟炸，但其中也有一些傷害是烏克蘭自己造成的。《紐約時報》（NYT）的一項新調查發現，去年9月6日，發生在烏克蘭城市康斯坦丁尼夫卡(Kostiantynivka)市場發生的爆炸，並不是俄羅斯的轟炸，而是由基輔發射的飛彈造成的。

當時烏克蘭表示，這場造成至少 16 人死亡的爆炸，是俄羅斯對平民目標攻擊而造成的。

《紐約時報》稱：「根據本報收集和分析的證據，包括飛彈碎片、衛星圖片、目擊者描述，和社交媒體的消息，強烈表明這次災難性襲擊，是烏克蘭防空部隊的山毛櫸飛彈，因飛彈失誤所造成的不幸災害。」

從市場的監控攝影機記錄的即時影片，飛彈是從烏克蘭控制的領土方向飛來，而不是來自俄羅斯的方向。另外，兩名目擊者表示，在襲擊發生前，他們看到飛彈是從德魯日基夫卡鎮(Druzhkivka，位在康斯坦丁尼夫卡的西北方16公里處)飛來。

經過覆查，在市場襲擊前幾分鐘，烏克蘭軍方確實在德魯日基夫卡鎮，向俄羅斯方向發射了兩枚9M38山毛櫸地對空飛彈。

防空武器專家表示，這當然是一場誤擊事件，飛彈可能遇到故障而出現嚴重偏離，原因包括電子系統故障，或者是彈翼出現損壞。