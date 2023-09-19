台北市衛生局要求畜產會，19日、22日須各交出巴西、所有進口蛋資料，否則將依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元，衛生局今表示，畜產會已在下午送達資料，但畜產會沒有依法倉儲資訊，也沒有投保產品責任險，各開罰8萬元，總共16萬。
衛生局表示，19日下午已依行政程序法約談，經查，畜產會是食品業者，未依規定將倉儲資訊登錄在食品業者登錄平台，已違反《食品安全衛生管理法》第8條第3項規定，且畜產會也是稅籍登記的輸入業者，但未投保產品責任險，已違反食安法第13條規定，將分別裁處8萬元，總計裁處16萬元。
副局長李碧慧解釋，初犯罰鍰會是3萬到8萬，考慮到畜產會是農業部委託、調度進口蛋的單位，卻沒有把分布在7縣市、13個的倉儲資訊做登錄，使得各縣市衛生局無法在第一時間查詢進口蛋流向，加上畜產會進口蛋數量大，卻沒依規定投保產品責任險，才決定各開罰8萬元，並要求限期改善，若屆期未改善，會再討論要開罰多少。
此外，衛生局表示，昨日畜產會承諾今日提供巴西蛋品的詳細產品及數量，已於今日下午送達，衛生局將儘快檢視資料完整性，評估是否需再要求業者補充後，轉請各縣市衛生局依權管查處。
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