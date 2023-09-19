進口蛋風波越滾越大，在地方衛生局稽查發現許多進口的雞蛋已經被銷往下游的販售商店後，引發民眾食安疑慮。（季志翔攝）

台北市衛生局要求畜產會，19日、22日須各交出巴西、所有進口蛋資料，否則將依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元，衛生局今表示，畜產會已在下午送達資料，但畜產會沒有依法倉儲資訊，也沒有投保產品責任險，各開罰8萬元，總共16萬。

衛生局表示，19日下午已依行政程序法約談，經查，畜產會是食品業者，未依規定將倉儲資訊登錄在食品業者登錄平台，已違反《食品安全衛生管理法》第8條第3項規定，且畜產會也是稅籍登記的輸入業者，但未投保產品責任險，已違反食安法第13條規定，將分別裁處8萬元，總計裁處16萬元。

副局長李碧慧解釋，初犯罰鍰會是3萬到8萬，考慮到畜產會是農業部委託、調度進口蛋的單位，卻沒有把分布在7縣市、13個的倉儲資訊做登錄，使得各縣市衛生局無法在第一時間查詢進口蛋流向，加上畜產會進口蛋數量大，卻沒依規定投保產品責任險，才決定各開罰8萬元，並要求限期改善，若屆期未改善，會再討論要開罰多少。

此外，衛生局表示，昨日畜產會承諾今日提供巴西蛋品的詳細產品及數量，已於今日下午送達，衛生局將儘快檢視資料完整性，評估是否需再要求業者補充後，轉請各縣市衛生局依權管查處。