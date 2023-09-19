基隆市衛生局結合教育處，於9月19日起針對基隆19所國中新學年度的國二女學生提供公費「九價HPV疫苗」校園接種服務，預計將有1，100多名女學生受惠。圖為打疫苗前醫師評估。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市衛生局結合教育處，於9月19日起針對基隆19所國中新學年度的國二女學生提供公費「九價HPV疫苗」校園接種服務，圖為疫苗施打情形。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市衛生局結合教育處、轄內合約醫療院所，於9月19日起針對本市19所國中新學年度國二女學生提供公費九價HPV疫苗校園接種服務，預計將有1100多名女學生受惠。

衛生局表示，根據研究實證，子宮頸癌主要是因持續感染人類乳突病毒（簡稱HPV）所致，要預防子宮頸癌，除安全性行為外，接種人類乳突病毒疫苗也是預防HPV感染重要方法，因此市府除持續加強推動子宮頸抹片篩檢以早期發現癌症病變之外，2019年起全面配合政策針對基隆市國中女生實施HPV疫苗接種。

衛生局長張賢政表示，為防治子宮頸癌，世界衛生組織（WHO）已建議HPV疫苗應納入國家疫苗接種計畫，目前全世界已有126個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，且疫苗都是經過嚴謹的安全性試驗評估，以目前的臨床資料顯示HPV疫苗是安全且有效的，而接種疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，鼓勵符合公費資格的女生踴躍接種，期望透過接種HPV疫苗，降低罹患子宮頸癌前病變及癌症風險。

張賢政也提醒民眾，HPV疫苗只能降低感染發生機會，無法百分之百避免感染，乃用於預防而非治療。因此，接種HPV疫苗後，民眾仍應要採行安全性行為，並於30歲以後定期接受子宮頸抹片檢查，以達預防子宮頸癌的最大效益。

身兼基隆市高齡社會暨婦幼關懷協會理事長的市議員許睿慈表示，支持衛生局為女同學施打HPV疫苗的作法，未來也會多爭取資源，將公費疫苗擴大到更多有需要的女性。

許也呼籲，除了符合公費資格的同學外，所有女性朋友如果經濟能力許可，也建議主動去醫療機構接種HPV疫苗來保護自己，以降低罹患子宮頸癌風險及降低癌前病變的可能。

HPV疫苗相關諮詢可電洽基隆市衛生局保健科專線：02-24230181轉1612，也可撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513。