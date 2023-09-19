南韓歌手徐仁英（正名：徐寅永）是「元祖女團」Jewelry一員，擁有美艷外表及嗆辣直爽個性的她，雖然多年來飽受爭議但也擁有不少粉絲支持。誰料，她今年二月才與圈外男友結婚，今(19)日竟被爆出與男友離婚且離開公司的消息，讓粉絲十分震驚。

徐仁英去(2022)年年底時，在社群上發文，曬出手寫信向粉絲們分享她決定與圈外男友結婚的喜訊，並於今年2月舉辦婚禮，當時她還表示：「一直以為結婚跟我毫無關係，沒想到珍貴的緣分來到了我身邊，現在我再也不是獨自一個人，想要以家人的身分幸福地走下去。」字句間充斥著滿滿的幸福感。

誰料，據韓媒《東亞體育》獨家報導，徐仁英的圈外老公日前已向法院提出離婚訴訟，而今官司正在審理中。此外，雖然未公開訴訟內容，但報導稱引發婚姻關係破裂的過失方或為徐仁英。對此，徐仁英的前經紀公司回覆：「與她的合約到期後，就很難確認她的情況。」

不過，據韓媒《每日體育》報導，徐仁英受訪表示得知相關新聞時感到「十分震驚」，並透露：「我無意與丈夫離婚，我們之間沒有發生任何不愉快的事，而目前我與他正嘗試『更多的溝通』。」