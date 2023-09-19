進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲掀起輿論、民怨連番炸鍋。有網友發現，臉書上出現不少「陳吉仲造神文」狂洗風向，粉專「我得了一種不刻薄會死的病」直呼，讓人忍不住要找痰盂。網友也批，當官同流合污，前面多勵志都是屁。

陳吉仲成為進口過期蛋的核心爭議人物，不只藍營撻伐，連全台各地民眾都燒起怒火。但親綠粉專近日大舉出動洗地，還有人轉錄長文談陳吉仲過去事蹟，其中提到「他一點風吹草動都不放過」、「問起對假消息的反擊，陳吉仲像怒氣積壓已久，邊說邊敲桌子」、「他兩手抓著筆，慢慢轉動，彷彿一端是複雜的政治操作與角力，另一端是理念與專業，他表情愧疚，像在懺悔」、「眼前的田園風景，充滿了太多的無奈」。

我得了一種不刻薄會死的病今(19日)在臉書轉發此文，直呼：「講個笑話。當年蔣介石不過說小時候看魚往上游，一堆人批造神、虛偽；現在不過一個陳吉仲，一堆造神文就已經讓人忍不住要找痰盂了！」

他在留言區直言「造神到令我發笑，一堆實在做事的農民跟農產協會大部分真的覺得陳吉仲根本『什麼都不懂！瞎搞！』」」網友表示「這種粉專都能有萬來萬去個讚，就知道哥布林的動員力有多強了」、「老蔣造神，起碼還有勵志向上譬喻；有人被造神，卻可能產生食安隱憂！」、「昨天就說了。今天開始就會一堆吉吉好可憐吉吉好幸苦，還會有吉吉白髮照出來帶風向，都八年了還不懂這些側翼都在幹嘛就真的白活了！」

還有人說「拿當官前的故事來洗真的好笑」、「就告訴我，寫這篇拿了症腐幾萬？」、「塔綠班的同溫層就像西巴蛋鍍膜一樣厚」、「這是台灣國官員典範，為了當官，什麼理想理論都可放到地上踩」、「當上官也跟著同流合污，前面多勵志都是個屁」、「文筆真好，可惜為虎作倀」。