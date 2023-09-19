嘉裕Carnival以全新概念店進駐裕隆城，除了開賣西服外，也推HALF ME休閒服裝和FACEO男士護膚保養品。（嘉裕Carnival提供／朱世凱台北傳真）

TY SELECT生活風尚概念店集結義大利精品Emporio Armani、EA7、A｜X Armani Exchange及自創丹寧服飾品牌TAI YUEN，10月22日前買TY SELECT指定服飾可免費客製電繡帆布袋。（石智中攝）

TOK盡興食光以啄木鳥敲擊樹幹的聲響作為品牌名稱，特色餐點包括「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」，標榜西式餐點融入亞洲風味。（石智中攝）

TOK盡興食光飲品選擇包括特調、茶飲、氣泡飲、咖啡等。（石智中攝）

TOK盡興食光提供75個座席，包括可容納小團體聚會的14席巢型包廂。（石智中攝）

miacucina首度插旗新北，亮點新品包含義式紅醬炸米丸、黑松露奶油磨菇麵等。（miacucina提供／朱世凱台北傳真）

香氛品牌SABON進駐裕隆城1樓，近期主打解決不同頭皮困擾的死海鹽頭皮磨砂膏。（SABON提供／朱世凱台北傳真）

林果良品於誠品生活新店推限定商品「周年款Belgian比利時裙飾樂福鞋松綠色」。（林果良品提供／朱世凱台北傳真）

新店新百貨「YES!LIFE裕隆城」今（20）日試營運，3萬3千坪空間囊括逾250個品牌，亮點包含1到4樓、亞洲最大的誠品生活店面，6至7樓有IMAX入主的威秀影城，有不少首度插旗新北的特色餐飲店外，5樓包含多家裕隆關係企業品牌，更推出全台獨家、裕隆旗下台元紡織創新餐飲品牌「TOK盡興食光」，上周末才開放訂位，至今也已累積近30組訂位數。

裕隆城是新北最大購物百貨，也是裕隆集團建立70周年，首次從製造業跨足零售業的新挑戰，實際走訪可見和煦陽光自挑高天井照入4樓書店，呼應誠品文青氣息；新店人陳先生興奮表示：「真的等很久了，每次經過都期待能進去逛。」

「誠品生活新店」於店內逐層打造野花園露台，同時設置親子與寵物友善的戶外露天座席，30米天井的書店可體驗獨特閱讀光景，還能探索全新兒童書店；另金色三麥及默爾pasta＆pizza特別延長營業時間至深夜，讓歡聚更盡興。

此外，位於1樓的義式蔬食餐廳miacucina首度插旗新北也是亮點之一，品牌運用台灣傳統紅磚瓦元素吸引目光，搶先開賣品項包括「義式紅醬炸米丸」等，未來也將推獨家菜色。而文青感十足的品牌，同樣是誠品樂意邀請進駐的選項，沐浴保養和居家香氛產品聞名的SABON自然也入列；林果良品則以誠品生活新店限定商品「周年款Belgian比利時裙飾樂福鞋松綠色」搶買氣。

在5樓部分有多家裕隆關係企業品牌，包括嘉裕Carnival也以全新概念店進駐，明亮空間延伸出寬敞舒適的視覺印象，店裝採木質搭淺灰色調展現溫暖氛圍，新穎的複合式型態除開賣嘉裕西服外，也同步推MIT休閒服飾品牌HALF ME及男士護膚保養品牌FACEO拉近青世代的心，年輕客群逐年遞增5％至10％以上。

台元紡織旗下的「TY SELECT生活風尚概念店」，集結義大利精品Emporio Armani、EA7、A｜X Armani Exchange及自創丹寧服飾品牌TAI YUEN，其中TAI YUEN的丹寧服裝系列號稱滿足永續與舒適性；另台文針織自創的戶外運動品牌「ZMO」首次從網路轉移至實體開店，以獨特多元機能紗材結合自然休閒元素，單品包括內著配件、襯衫、T-shirt到外套等。

「TOK盡興食光」以西式餐點融入亞洲風味，是新店首家百貨商場中唯一旗艦型特色餐廳，「明太子香煎干貝炊飯」、「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」均是特色餐點，店裝大量運用綠黃色與水泥色呈現典雅質感，細數共有75個座席，有可供家庭聚餐的4人桌、適合暢飲的吧台區，可容納小團體聚會的14席巢型包廂及日式VIP座位區。開幕享歡慶活動，裕隆城會員28日至12月31日在裕隆城全館單筆消費滿888元，有機會抽中NISSAN X-TRAIL汽車。飲酒過量有害健康。