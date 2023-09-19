搶蘋果新機iPhone 15首賣頭香，今年移師三創，包括台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及全台最大Apple經銷商德誼數位都將在三創辦開賣，重現威秀開賣盛況。由於各電信業者每年都針對「頭香姐」或「頭香哥」祭出優渥贈品，昨（18）日晚間三創已出現第一位排隊的果粉，也讓今年的「搶頭香大賽」提前開跑。

有志要搶頭香的鐘小姐，自9月18日晚上就開始於遠傳三創門市開始排隊。鐘小姐表示自己最早就是遠傳用戶，兩年前有成功搶到中華電話Iphone13頭香後，對於「搶頭香」的頭銜覺得非常有趣，如同解鎖一個人生有趣的徽章！這次雖還不知道遠傳iPhone15開賣的優惠方案，仍是依著過去使用遠傳期間感受非常好，這次特別提前選擇遠傳來搶iPhone15頭香。

鐘小姐表示，有了兩年前的搶頭香排隊經驗，這次做足了準備，自備了舒適的懶骨頭、床墊；筆電、摺疊桌，讓自己在排隊期間仍相當愜意，鐘小姐也向遠傳高層喊話，希望能夠給自己「意想不到」的驚喜優惠！

從去年開始，iPhone 14開賣會就出現分裂局面，中華電搬回新改裝的台北東區服務中心辦開賣，遠傳移師三創，間接與亞太電信「二合一」開賣，獨留在威秀商圈辦開賣的台灣大，少了另兩家拉抬氣勢，氣氛也稍嫌冷清，不像過往熱鬧。

在中華電、遠傳直營門市相繼撤離威秀商圈後，去年唯一在威秀商圈辦開賣的台灣大哥大，因威秀外牆整修，今年順勢轉戰三創，形成中華電固守信義區，遠傳及台灣大則在三創開賣的新局面，威秀商圈擔綱蘋果新機開賣的主秀場，已成絕響。