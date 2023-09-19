進口雞蛋爭議不斷，衛福部食藥署17日啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，並與農業部合作進口雞蛋洗選業者，強化有效日期標示、文件保存及倉儲管理等。但董氏基金會食品營養中心主任許惠玉憂心，進口雞蛋的效期爭議只是冰山一角，其他食材可能也面臨類似問題，呼籲政府應通盤檢討，訂定明確的食品標示指引。

許惠玉指出，進口雞蛋的效期標示是依「輸入許可通知之有效期限」所標示為準，但實際上，雞蛋進口後經過洗選或製成液蛋，保存期限會縮短，不應再標示原本的保存期限。她呼籲政府應通盤檢討，訂定明確的食品標示指引，讓業者知道如何正確標示。

她以雞肉為例，通常以冷凍狀態進口，送到國內業者手中，經過解凍、分切等程序，再以各種形式販售到消費者手上，甚至有些業者為了爭取更多販售時間，會將解凍後的雞肉再度冷凍。她認為，從這次雞蛋事件凸顯出，其他進口食材都會有類似問題，業者其實都搞不清楚如何標示，「連這麼大業者都搞不清楚，其他小業者會知道嗎？」

對此，食藥署副署長林金富說明，根據食品良好衛生規範準則（GHP），食品有效日期訂定應有合理依據，必要時應進行保存試驗，且成品應留樣保存至有效日期；換言之，業者須確保食品在標示的效期內不會腐壞，不能亂寫，如違反規定且限期未改善，可裁處6萬到2億元。

林金富也提到，散裝食品可以靠感官品評，聞起來是否有異味、摸起來是否有出水、外觀看起來是否變色等，通路業者很容易辨識，消費者也可以挑三揀四，不需檢驗即可判斷是否符合《食安法》要求的「不得變質腐敗」，因此並未強制規定標示有效期限，國際上都是如此。