進口蛋爭持續延燒，農業部近期舉行記者會解釋，但卻遭翻出更多問題。農業專家「Lin Bay好油」林裕紘指出產生大量報廢蛋的2個主要原因，其一是農業部的目標庫存量6000萬顆過高，導致滾動週期拉長，其二就是大量買同一天的產品。若依照農業部最後一批巴西蛋5月底製造、進口蛋庫存3200多萬顆中有80%左右的巴西蛋的說法，很可能9月27日就會再有2500多萬顆巴西蛋過期，銷毀總量將超過8000萬顆。

林裕紘今(19日)在臉書發文指出，農業部說明圖卡稱最後一批巴西雞蛋製造日期是5月30日，6月分批離港，也就是來台灣9月27日過期；巴西關資料顯示，1674212公斤，如果以每顆60公克去估算是2790萬顆，「你買2790萬顆同一天生產的雞蛋，就算分開時間到台灣，這些雞蛋的生產日還是同一天，保存期限還是同一天。」

林裕紘指出，台灣每日雞蛋缺口量約100至150萬顆，若要建立合理庫存滾動釋出，政府應抓2至3週的合理庫存量，約1400至3150萬顆，每日釋出100至150萬顆雞蛋可以維持需求也不會過度壓抑蛋價。但農業部對外宣稱的目標庫存量是6000萬顆，也就是將滾動週期拉到40至60天，「沒有考慮過雞蛋保存期限的問題嗎？有哪一個蛋商會把滾動週期拉到那麼長？」

林裕紘也指出，更慘的是進口蛋品質太糟，業者使用的意願太低，進口蛋不能替代對台灣雞蛋的需求，加工廠不愛用需求量自然低，需求量低釋出量低滾動週期就拉長，放在冷藏倉的時間超過保存期限，產生一堆報廢蛋。為了解決這一大堆庫存蛋，畜產會到處找廠商賣蛋，最後就出現進口蛋假裝本土蛋的亂象。

林裕紘還提到，而農業部除了庫存的評估嚴重失誤導致滾動週期拉太長以外，另一個問題就是「大量買同一天的產品」；要做滾動釋出，一定是一直進一直出，保存期限剩餘短的先出，但前面都已經開始囤了，後面還來同一天生產的2790萬顆雞蛋，這一批雞蛋5月30日生產的雞蛋的保存期限抓4個月的話是9月27日，農業部目前過期要銷毀的是5402萬顆，而根據農業部的資料庫存的還有3209萬顆雞蛋，80-85%是巴西雞蛋也就是2567-2727萬顆，那麼是不是這樣這一大批5月30日生產的蛋還沒用掉？

林裕紘指出，很可能大部分庫存的雞蛋，9月27日就都到期了。最後銷毀的總量又要再增加上去，會超過8000萬顆。變成巴西的雞蛋大部分是進口進來冰到過期，銷毀。評估庫存量過高，造成滾動週期拉長，採購大量同一天生產的雞蛋，就是造成有一大堆報廢蛋的主因，超思買來的巴西蛋大部分是來台灣要被銷毀的。