印度教年度盛事「象頭神節」（Ganesh Chaturthi）慶典今天開跑，各地信徒歡迎象頭神下凡。南部大城孟買的廟宇及街頭已立起多尊象頭神像，其中一尊更是穿戴69公斤黃金、336公斤白銀的飾品，相當華麗。

象頭神名為格涅沙（Ganesha），是印度教最受歡迎的神祇之一，主宰財富、智慧和幸運。在印度教神話中，祂是濕婆神（Shiva）與雪山神女（Parvati）的兒子。

根據神話，濕婆神苦行期間，雪山神女用檀香糊捏出格涅沙陪伴，結果格涅沙在濕婆神返家因予阻攔而遭斬首。為彌補錯誤，濕婆神跑進森林砍下一隻小象的頭接到兒子身上，象頭神就這樣產生。

慶典始於印度曆第6個月的第4天，象頭神下凡賜福人類，許多家庭會擺上祂的神像，各社區也搭棚讓村民禮拜。到了第10天，信徒把神像浸泡到水塘、河流或海洋，象徵回歸天上或回歸自然。

在慶典最為盛大的大城孟買（Mumbai），許多神廟外面以及街頭已立起大型象頭神神像，在最著名象頭神朝聖地拉博格（Lalbaug），今年就架起一尊高達3.66公尺的神象，大約一層樓的高度。

孟買另一座象頭神廟也以出現一尊據信全印度最華麗的神像，身上點綴的金器達69公斤、銀器336公斤。神廟投保36億盧比（約新台幣14億元），預防名貴首飾被盜或朝聖者踐踏等意外帶來的經濟損失。

近年來為避免神像浸泡到河流、海洋、池塘而造成環境破壞，印度政府鼓勵民間使用環保材質製作神像，德里市政府今天就向許多社區分發以椰子纖維及黏土製作的神像，提醒民眾注意環保。