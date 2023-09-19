新北市教育局晚間表示，經查「福商勝蛋品」的蛋液有供應給新北市學校營養午餐，已移請衛生局進行全面清查。（陳慰慈攝）

新北市衛生局18日查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，今年6到8月間將進口蛋混入國產蛋，但產地僅標示「台灣」；台北市衛生局今透露，該批混蛋製成的餐點被送往20間補習班，約有900名學童已吃下肚了。新北市教育局晚間表示，經查「福商勝蛋品」的蛋液有供應給新北市學校營養午餐，已移請衛生局進行全面清查。

教育局表示，新北市規範供應學校午餐之團膳業者一律使用國產蛋品，目前查核團膳業者均依上開規定辦理。另清查供應本市學校午餐液蛋的蛋品公司名單（含福商勝），並移請衛生局全面清查。

教育局表示，已要求團膳業者及自立午餐學校，應強化驗收機制，確實核對相關標示，並主動要求食材供應商提供相關佐證資料，如食材的「原產國」為台灣的切結書、相關佐證資料，如原物料證明、食材供應商進貨證明等。

據了解，有團膳業者抱怨，「福商勝蛋品」昨遭衛生局稽查後，晚間竟還傳聲明給合作的團膳業者堅稱「使用國產蛋」，團膳業者今天得知「福商勝蛋品」使用的是「混蛋」後，非常錯愕，直呼倒楣被掃到。