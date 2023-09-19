進口蛋影響越來越大，除了被900位學童吃下肚外，如今又爆出連食品大廠義美也有使用到巴西雞蛋，讓網友瞬間崩潰，在義美食品的官方臉書留言砲轟「不是號稱最後的良心？」

進口蛋引爆食安危機，各縣市政府紛紛出手嚴查，農業部今（19）日回覆北市府日前的要求，公布一份進口蛋品於北市的流向，內容顯示台北市共有3間加工、代工業者有購買到進口蛋，且知名食品大廠「義美」更買了150萬顆來自巴西、澳洲及美國的雞蛋，瞬間引爆PTT八卦板鄉民及臉書網友討論。

不少人直接在義美食品官方臉書的最新貼文回覆，怒罵「拒買義美」、「剛看新聞才知道義美也使用黑心蛋，請公布哪些食品有使用」、「巴西蛋產品下架」、「可以告知巴西蛋使用的產品範圍嗎？不想踩雷謝謝」、「不是號稱最後的良心？」

但也有人持續力挺，說「當初台農蛋品下架回收的，農業部不是直接就說轉加工嗎？現在在食品業者找到根本不意外呀」、「巴西蛋又如何，安全無疑的狀況下還是會吃啊」、「進口蛋本來就是優先產品加工用，要討論的是蛋有沒有問題，而不是誰用了蛋」。

對此，義美食品回應，8月時因缺蛋問題，曾向中央畜產會購買五批雞蛋，但都有經過「食品安全研究所」農藥、動物用藥檢驗合格，購買後僅使用於「條裝蛋糕」，希望各單位儘速查明進口雞蛋爭議的真相，農政單位也能儘速解決缺蛋的問題。