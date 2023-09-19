桃園市有全台最大、最完整藻礁，全長約27公里，目前約87％已納法規保護範圍，剩白玉、大潭藻礁未入列，保育行動備受關注。桃園市海岸管理工程處下一階段將於白玉藻礁畫設「重要溼地」，預計9月底辦理意見徵詢會，象徵藻礁保護再往前邁進。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政對此深表肯定，也盼大潭藻礁加速畫設規畫。

藻礁又被稱為「海洋生物的育嬰房」，蘊藏豐富生態，為天然形成環境教育場域。桃園藻礁分布地點包括觀新、大潭、白玉、樹林草漯、許厝港溼地及沙崙藻礁，其中觀新藻礁長4.3公里，2014年畫設出全台最大藻礁保護區。桃市府委託大專校院執行生態環境調查計畫，將依調查結果與專家委員討論後，陸續決定保護方式。

海管處長江育德說明，9月26日將辦理白玉藻礁畫設重要溼地意見徵詢會，藉會議說明白玉溼地畫設緣由、規畫範圍及相關法規。辦理地方說明前，原則上依調查結果畫設藻礁保護區，並在環境保護與明智利用的原則，與各方取得共識之下執行。

江育德表示，白玉溼地預定畫設範圍，北起大堀溪出海口，南至中油公司三接站儲槽區北側潮間帶。透過意見徵詢會議，將蒐集在地民眾及土地所有權人對於保護區畫設的看法及建議，取得各方共識後，再接續執行相關作業。

潘忠政指出，前市府宣布過會將其他藻礁全列入保護區，白玉藻礁畫為重要溼地意義在於「用法規保護」，如今終於有進展，感到十分欣慰。

潘忠政說，值得一提的是，經濟部能源局將白玉藻礁地區列入風機纜線上岸點，若確定畫為重要溼地，藻礁受法規保護下，約5間海上風機業者就需另謀上岸路徑。他也說對海管處畫設決定深表肯定，未來也希望加速大潭藻礁畫設保護區進度。