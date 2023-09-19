新竹市立殯儀館18日發生領錯屍、險害法醫解剖錯人的大烏龍，對此中山附醫法醫科主任高大成也驚爆，自己也曾遇過要解剖男屍，工作人員錯領了女屍預先退冰，他說，法醫解剖前一定找死者親友確認，透過手環編號、性別、身高、體重「驗明正身」，以免觸犯毀壞屍體罪。

新竹市立殯儀館18日錯將39歲越南籍男性誤認為30歲的另名越籍男子，工作員領錯屍退冰，直到法醫解剖時檢查死者資料發現對不上，急忙喊卡；館方發現疏失後解釋，外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處並檢討。

知名法醫高大成說，法醫告知殯儀館要解剖屍體，館方會預先兩天把屍體移出冰櫃退冰，並從死者戴上的識別手環編號確認，但有館方人員忙中有錯，例如錯把編號「196」看成「198」或「190」，出現錯誤。

高大成也說，自己擔任法醫時曾發生要解剖男屍，到場發現是女屍，一查才知道是工作人員看錯號碼；他強調，法醫在解剖前一定要「驗明正身」，找家屬、朋友來確認，並再次確認手環上的編號是否正確，並且比對性別、身高、體重是否正確。

他也說，但有些無名屍沒有家屬，卻有解剖的需要，一定要再三透過手環編號，性別、體重以及身高等特徵確定，否則解剖錯了，很麻煩，搞不好觸犯法律上毀壞屍體罪名。