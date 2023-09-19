進口蛋風暴狂燒，農業部長陳吉仲神隱多日後，19日上午現身帶隊前往立院民進黨團報告，陪同在旁的食藥署長吳秀梅則在會後表示，進口蛋目前無修法必要，廠商需自行負責標示清楚。對此農業粉專「Lin Bay好油」林裕紘搖頭，這說法就是要民眾好好檢討自己。

吳秀梅陪同陳吉仲說明，會後表示，今日主要是說明進口蛋管理現況，以及後市場稽查作業，並未討論到未來的管理規範和加強與否。對於不少民眾要求在蛋盒上強制標示製造、有效日期，吳秀梅認為目前沒有必要。

吳秀梅說，以現行狀況來說，廠商已考量到民眾購買時會想要知道相關資訊，大多都已自發性標示製造、有效日期，若無相關標示，民眾購買意願也會降低，而業者也須對這些標示進行負責。未來若要在食安法強制規範特定散裝食品標示日期，雖然目前無相關規劃，但都可提出討論。

「Lin bay好油」在臉書表示，他相當認同業者要對自己產品負責，就像放到過期而需要報廢的巴西雞蛋業者要自己負責，但誰是這些過期蛋的業者？是中央畜產會。中央畜產會拿誰的錢去買蛋？農業部。農業部的錢從哪來？大家的繳稅。也就是說各位該好好檢討自己。