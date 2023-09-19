美國佛羅里達州官員指出，一隻顯然飢餓的黑熊出沒，迫使佛州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）旗下主題樂園「神奇王國」暫時關閉部份熱門遊樂設施，直到那隻熊被捕獲。

福斯電視台奧蘭多地方台FOX 35 Orlando報導，在有人目擊到那隻熊出現在一棵樹上後，有十幾個「神奇王國」（Magic Kingdom）遊樂設施遭到關閉，包括「幽靈公館」（Haunted Mansion）及「加勒比海盜」（Pirates of the Caribbean）。

佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）發言人湯普森（Lisa Thompson）在聲明中指出：「在秋季期間，熊會更加活躍，因為他們會覓食，以儲存脂肪過冬。」

湯普森提及：「這隻特殊的熊當時可能正穿過該地區覓食。在多數情況下，最好給予熊空間，並且讓牠們自行移動。」

她還說：「但考量到此次情況，工作人員捕獲了這隻動物，並且正將這隻熊重新安置到園區外，移至歐卡拉國家森林（Ocala National Forest）內或周遭地區。」

無獨有偶，在阿拉斯加州一處軍事基地，有兩隻熊襲擊了一輛Krispy Kreme甜甜圈貨車，當時那輛車於送貨途中停在一家便利商店外。

便利商店經理迪諾（Shelly Deano）表示，這輛車的司機停在便利商店外時，通常會開著車門，但本月12日早上，有一隻母熊及她的一隻小熊在附近遊蕩，闖進車內後待了約20分鐘。

迪諾說，牠們大啖甜甜圈及其他糕點，無視車外敲擊聲，基地安全人員拉響警報試圖嚇跑牠們，最後牠們離開車內，在便利商店前徘徊了一會兒，然後進入樹林內。