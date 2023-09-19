(王薇君提供／簡立欣台北傳真)

日前台鐵太魯閣號事故車廂新發現疑似2021年罹難者頭蓋骨，之後檢調單位重新檢視，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君表示，根據花蓮地檢署今（19）日新聞稿，新發現遺骸比對後共計與10名罹難者相符，不過她說，「台鐵和我都還沒取得名單。」

王薇君引述的花蓮地檢署新聞稿表示，太魯閣號事故車廂內於8月31日起陸續發現疑似被害人骨骸，經桃園地檢署、基隆地檢署先後接獲鐵路警察局報驗後，再於9月1日至18日間，四度偕同不同機關的鑑識警察人員前往現場勘查，並將疑似被害人骨骸全數送請法醫研究所鑑識比對，以確認是否是被害人骸骨，鑑識結果近日已全數比對完成，將依行政院會議結論，儘速依造冊的被害人家屬資料主動並個別聯繫。

花蓮地檢署表示，經統計事故車廂內發現疑似被害人骨骸共計44件，其中37件檢出被害人身分（4件骨骸則因DNA 量微致無法檢出，另2件疑似礦物，1件疑似木頭），比對後共計與10名罹難者相符，但部分骨骸經萃取DNA鑑驗後已用罄，其餘可供發還的骨骸，該署將儘速聯繫被害人家屬並協調骨骸發還等事宜。

另花蓮地檢署表示，已研擬相關發還、處理作業程序，並請犯罪被害人保護協會 花蓮分會協助，該署將主動逐一撥打電話與被害人家屬聯繫，並個別告知骨骸比對結果，並依最便利及尊重被害人家屬意願的方式，協議被害人骨骸處理相關事項。