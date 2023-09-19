嘉義市長黃敏惠（左二）表揚木藝家陳佐民結合傳統與創新。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠參觀「2023嘉義工藝當代宣言」展作品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

民眾參觀「2023嘉義工藝當代宣言」展作品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化局推展傳統工藝與數位科技結合，9位工藝家與8位設計師跨界合作，19日在嘉義文化創意園區展出剪黏、交趾陶、欄間雕刻等作品，傳統與創意共融，展現工藝的新時代美感。

嘉市府文化局「2023嘉義工藝當代宣言」展，即日起15日至10月1日，在嘉義文創園區O棟展出，免費參觀。

展覽有5大主要展區，有剪黏、交趾陶、欄間雕刻、石猴雕刻及小木作等5項嘉義傳統工藝，有王婕霓、吳基禎、李焌宇、林秉賢、林盈采、許愷庭、陳佐民、蔡錦同、謝東哲9位工藝師，與何忠堂、李雅靖、張玉美、許宸豪、陳彥豪、湯季婷、楊家佳、賈勛寧、邱乾珉9位設計師，跨界合作。

市長黃敏惠表示，嘉義市是充滿藝文量能的城市，是傳統工藝交趾陶的故鄉，近幾年更打造木都2.0、畫都再生，藉由新銳設計與傳統工藝跨領域的多元合作，帶來全新創生量能，這次展覽就是「工藝在嘉X創意再加」計畫的成果展示，非常驚豔，更期待嘉義工藝當代價值觀傳揚到世界。

文化局長盧怡君說，透過與不同專業及產業的人共創，創造嘉義傳統工藝的新價值，期待透過本次展覽，拓展工藝品能融入家居、家飾等的可能，進而能在國際上發光發熱。