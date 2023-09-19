廖偉翔與國民黨台中立委參選人林家興、羅廷瑋指出，民進黨荒腔走板的進口蛋政策缺失，也宣示會一起捍衛食安、揪出壞蛋。（廖偉翔辦公室提供／張亦惠台中傳真）

國民黨台中市立委參選人廖偉翔19日掛上護食安看板，「你的蛋蛋健康嗎？」吸引民眾注意，廖偉翔與國民黨台中立委參選人林家興、羅廷瑋指出，民進黨荒腔走板的進口蛋政策缺失，也宣示會一起捍衛食安、揪出壞蛋。

廖偉翔指出，進口蛋不斷爆出新爭議，農業部遲遲未說清蛋品流向，想藉由「你的蛋蛋健康嗎？」這面看板，提醒民眾「捍衛食安，揪出壞蛋」，注意購買與食用的雞蛋是否安全。若中央無法做不到，不如由各縣市政府自行訂定相關規範，保障國家未來棟樑的健康。

羅廷瑋、林家興也到看板現場力挺，羅廷瑋指出，陳吉仲現在才說要配合盧秀燕等縣市來聯合稽查，會不會太慢了，當時台中市口頭要資料，農業部還傲慢不給。

林家興也表示，農業部用公文時間差來說明，是一貫逃避的藉口，難道民眾的食安可以等了又等？當雞蛋演變成食安危機、演變成浪費納稅人錢的弊案，錯誤的政策比貪汙更可怕，到現在民進黨還在上演黨內鬥爭，會持續強力監督，下架民進黨。

羅廷瑋表示，農業部就是「出包部」，能夠一句道歉就算了嗎？食品環境衛生爭議，難道就是一句道歉能粉飾太平？一顆蛋都無法解決，如何處理國家大政？專案購買是否圖利超思應該說清楚講明白。