進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲掀起輿論、民怨連番炸鍋。國民黨台北市議員張斯綱18日稱，考慮送一副寫有「蛋怨人長久」的牌匾給陳。張斯綱今天說到做到付諸實行，但農業部前面卻大門緊閉圍起重重警力，陳吉仲也不敢出來面對民意！張斯綱強調，陳吉仲嘴硬式的道歉沒人接受，這份賀禮自己會繼續帶著，一定要找機會「當面」送給陳吉仲，「祝福他中秋節快樂！」

「說到做到！中秋節要到了，來致贈『蛋怨人長久』鏡屏給陳吉仲部長當賀禮！」張斯綱今(19日)在臉書發文提到，面對進口雞蛋流向，陳吉仲部長說法一改再改、一騙再騙，至今仍說不清楚，也不知道有沒有被混入本土蛋中，讓全國人民陷入食安恐慌。本來以為校園營養午餐沒有外來雞蛋，但是發生「混蛋」的情形，誰也難保營養午餐有沒有用到安全有疑慮的進口雞蛋！

張斯綱質疑，今天農業部說雞蛋海運過程用冷鏈，他也請農業部公佈運送貨櫃編號，從編號就可以了解貨櫃是常溫？冷凍？還是冷藏。農業部的發言已經禁不起檢驗，請公佈相關資料，以昭公信。但願人長久，千里共嬋娟，代表秋節的浪漫，可是今年卻是從浪漫變成恐懼、變成民怨！

張斯綱表示，他今天帶著中秋禮，來祝賀陳部長獲留任，為了民進黨，請他要把進口雞蛋的來龍去脈交代清楚，做好做滿，千萬別滾蛋！可惜農業部前面圍起了重重警力、大門緊閉，部長也不敢面對民意！他強調，陳吉仲嘴硬式的道歉沒人接受，這份賀禮，自己會繼續帶著，一定要「當面」送給陳部長！祝福他中秋節快樂！連台北市副市長、前大安區立委林奕華都留言讚聲「斯綱的禮物真是應景又有創意。斯綱加油～！」