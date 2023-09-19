曹佑寧、邵雨薇出席《火星上的維納斯》媒體茶敘。（CJ ENM HK提供）

邵雨薇和曹佑寧19日出席愛情科幻影集《火星上的維納斯》媒體茶敘，曹佑寧今年入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，女友王淨也以《人選之人–造浪者》入圍女主角獎，他坦言，聽到女友入圍他還比較開心，「都很開心，但對於她入圍更開心一些，因為節目類我是完全沒想到，心裡沒有底」。

曹佑寧說，入圍的感覺很奇怪也很特別，因為擔任實境節目主持人對自己已是一大挑戰，真的沒想到還會有機會入圍，所以聽到自己名字滿驚訝的，「開心來得很慢，想說我那麼『憨慢』（不會）講話，所以比較晚才回饋自己身上」。至於心目中最大對手，他覺得《綜藝玩很大》的「憲哥」吳宗憲太厲害，他去上過該節目，知道他們都很認真。由於他的新戲造型需剃頭，屆時可能以該造型走金鐘紅毯。

不過本屆金鐘58節目類與戲劇類也是分2天舉行頒獎典禮，會不會惋惜不能跟女友一起走紅毯？曹佑寧表示：「該哪天參加就是哪一天，我當天也是參加完就要趕回劇組了。」

曹佑寧在《火星上的維納斯》必須一人分飾兩角，演到快精神分裂，有時會搞不清楚角色，還要問導演或邵雨薇，「我現在這場是哪個角色？」但邵雨薇在旁認可曹佑寧的演技，「他拍戲時候很像自己和自己扮家家酒。」和主持比起來，哪份工作更難？他竟表示是主持，「我覺得當主持人很吃天份、臨場反應和邏輯思考，演戲會有充足的前置作業，也可以和導演討論。」