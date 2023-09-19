進口雞蛋改標風波及大量過期雞蛋必須銷毀引起輿論沸騰炸鍋，農業部長陳吉仲今（19日）出面道歉，雲林縣民進黨團今發聲明力挺陳吉仲。

民進黨雲林縣議會黨團指出，農業縣對陳吉仲長期的努力都是給予正面的肯定，「但是在野黨，為了選舉，為了自己的政治利益，抹黑、栽贓陳吉仲部長。」

聲明指出，陳吉仲實現了農民長期以來所期待改制，換來的卻是在野黨無情的抹黑與攻擊，對此不僅雲林縣民進黨團不能接受，相信雲林縣的農民也都不能接受！

聲明寫道，「對於陳吉仲主委這些日子所受的委屈，深深感受到不捨與難過，雲林縣民進黨團今日發布聲明，強調支持陳吉仲部長，並為陳吉仲部長加油打氣！」

相較於政治口水，民眾更關切過期的進口雞蛋流向，雲林縣衛生局19日仍未收到農業部公文，但根據媒體報導的附件，主動前往位於全日物流虎尾倉庫以及西螺鎮的萬薘物流西螺廠稽查進口雞蛋，共查到560萬多顆過期的巴西、土耳其雞蛋，未過期的澳洲雞蛋31萬多顆、蛋液500箱。

衛生局食品科長林小玲表示，要求貯存廠商到期的雞蛋如要移動或銷毀，必須知會衛生單位監督；未到期的雞蛋因物流業者只是保管者而已，會請物流業者提供中央畜產會聯絡的資訊，請該會提供下游販售的名單以利後續追查。