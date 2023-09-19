國慶焰火昨天試放300秒點亮中央公園，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，試放效果大致良好，相關局處皆有至現場進行觀看，將依據現場狀況調整觀賞點給中央參考。也透露很多民眾私訊她，訊息看不完，邀請市民到她臉書留言，告知焰火最佳觀賞點，市府同仁將進行彙整。
昨日國慶焰火試放後，盧秀燕於臉書發文指出，國慶焰火試放5分鐘，想必大家一定都看得不過癮，但不會等太久，因為10月10日國慶焰火就要正式發威，長達36分鐘是今年度最長的焰火盛會，「保證讓你大飽眼福，看到眼睛抽筋！」
盧秀燕說，許多市民表示台中市許多點都可看得到焰火，甚至有人說在潭子、大雅也看得到，很多市民很可愛都會私訊她，但她來不及看，邀請民眾到她臉書留言，市府會進行彙整。
盧秀燕的「焰火觀賞募集令」獲得大批網友響應，數百位網友湧入盧市長臉書留言「凱旋八街口，實在是超美的，第一次這麼近的觀賞煙火施放，感動喔！謝謝市長媽媽，台中超讚！」「在僑大六路的視野也很讚」、「我在太原路一段自家頂樓拍到的，超美！」「超推文修公園旁」、「我在洲際棒球場」、「自家陽台最美」。
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