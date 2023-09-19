台中市長盧秀燕今天市政會議歡迎大家到他臉書留言分享最佳觀賞點。（張亦惠攝）

國慶焰火昨天試放300秒點亮中央公園，台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，試放效果大致良好，相關局處皆有至現場進行觀看，將依據現場狀況調整觀賞點給中央參考。也透露很多民眾私訊她，訊息看不完，邀請市民到她臉書留言，告知焰火最佳觀賞點，市府同仁將進行彙整。

昨日國慶焰火試放後，盧秀燕於臉書發文指出，國慶焰火試放5分鐘，想必大家一定都看得不過癮，但不會等太久，因為10月10日國慶焰火就要正式發威，長達36分鐘是今年度最長的焰火盛會，「保證讓你大飽眼福，看到眼睛抽筋！」

盧秀燕說，許多市民表示台中市許多點都可看得到焰火，甚至有人說在潭子、大雅也看得到，很多市民很可愛都會私訊她，但她來不及看，邀請民眾到她臉書留言，市府會進行彙整。

盧秀燕的「焰火觀賞募集令」獲得大批網友響應，數百位網友湧入盧市長臉書留言「凱旋八街口，實在是超美的，第一次這麼近的觀賞煙火施放，感動喔！謝謝市長媽媽，台中超讚！」「在僑大六路的視野也很讚」、「我在太原路一段自家頂樓拍到的，超美！」「超推文修公園旁」、「我在洲際棒球場」、「自家陽台最美」。