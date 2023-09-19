台中市議員林碧秀19日前往大里區大元國小會勘，爭取改善人行，讓學童不用再和汽、機車爭道。（台中市議員林碧秀提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員林碧秀19日邀集教育局、建設局、公所與校方、家長會等單位會勘大元國小人行道，將由教育局籌措經費，並於估價完成後派工施作。（台中市議員林碧秀提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區大元國小外圍人行道經長年使用逐漸不平，加上樹木竄根嚴重，路面多處隆起，不少孩童通勤直接走在車道邊，相當危險。台中市議員林碧秀19日前往會勘爭取整修改善還給孩童安全通行空間；教育局將籌措經費，估價後進行派工。

林碧秀19日邀集教育局、建設局、公所與校方、家長會等單位會勘大元國小人行道。大元國小校長張舋今指出，學校周邊人行步道在2010年曾整修1次，後續就一直使用到現在，目前地面多處凹凸不平，步道寬度卻不到2公尺，學童無處可躲，只好走在馬路上，又因為人行步道周邊常停滿車，學童只能走的更外面與車爭道，令家長擔憂。

她也表示，學校目前有約1300位學童，無論家長開車接送、自行通勤到校，人行道都是通勤必經之地。學童上學時背書包外還有水壺和餐帶，如果不慎跌倒，受傷風險恐怕更高。

林碧秀表示，大元國小建校25年，早期人行道採用生態工法鋪上地磚，但是長久下來處處隆起，加上樹木竄根，學童都不敢走，想必早期施作方式如今已不實用。希望未來步道可以採用壓花式，將雜亂的樹木整理、移植，人行步道淨空後不僅空間變大，行走也更順暢。

林碧秀說，通學步道是讓學童能有安全的上、下課環境，屬於非常必要的改善工程，希望未來學童不用再和汽、機車爭道。另外，現在社區學校化、學校社區化，不少校園環境也成為地方民眾常運動的場所，改善後能帶給居民安全又好走的道路。

教育局表示，學校周邊退縮之無遮簷人行道舖面修繕或是路樹修剪，由教育局籌措經費委託建設局派工代辦施作，依照程序仍會會同建設局養工處派員現場會勘，同時按照實際需求估價完成後，進行正式派工。