國民黨總統參選人侯友宜為期8天的「對話與深化的友誼之旅」，遭到綠營諸多批評，例如三民主義與已故美國總統林肯演說搞混；侯友宜問墨西哥裔店員是否為原住民等。侯友宜競選辦公室晚間發聲明怒嗆綠營，不在現場就不要亂講話，否則就是丟人現眼。痛批綠營急跳腳只會用抹黑來凸現自己格調不足，根本窮得只剩抹黑。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，民進黨立委林俊憲提到侯友宜在僑宴上把三民主義跟林肯的演說搞混，林俊憲等於承認自己「沒讀書」、「不懂憲法」，中華民國憲法第一條即明訂：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，難道林俊憲自己不曉得嗎？

王敏旭表示，根據《國父全集》第三冊中收錄的〈黨員須宣傳革命主義〉也提到三民主義是：「此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異，故所向有功。以名言之，可稱民有、民治、民享。」

另外綠委王定宇、林俊憲、洪申翰等人，接連提到侯友宜在漢堡店見到墨西哥裔店員要合照，問對方是新北人或是原住民。王敏旭表示，現場是漢堡店長先在一旁說，該名墨西哥裔店員為新北人、原住民，侯友宜才會有一個疑惑的詢問，一旁店員也才趕緊補充「是開玩笑的」。

王敏旭指出，不在現場就不要亂講話，更不要隨意編故事，否則就是丟人現眼。不過王定宇造謠分享假訊息也不是第一次，過去王定宇就在臉書分享芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）嗆俄羅斯，但遭「台灣事實查核中心」確認假訊息，另外，王定宇也曾在臉書分享美食，結果都被發現是盜圖，可見綠委劣跡斑斑，可信度相當低。

王敏旭指出，侯友宜之前出訪日本表現優異，獲得日方與國內的讚賞，這次出訪美國更有所突破，而民進黨從侯友宜出訪當天就在扯後腿，一路只在想辦法嘲笑、找東西批評，最後只能抓些花絮充數，這也難怪美方對民進黨有所疑慮，因為從綠委的發言可以看出，民進黨只剩政黨私利，完全沒有國家利益。