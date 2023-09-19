139線又出事！彰化市139縣道環山路今天下午發生摔車事故，2名19歲男子共乘機車過彎時失控自摔，且滑撞對向車道的小貨車及機車，造成3人受傷，其中1人險些摔落邊坡，幸好3人經送醫都無生命危險。

這起事故發生在今天下午4點26分，發生地點在彰化市139線環山路，19歲的張姓男子騎普通重機附載同齡的陳姓男子由環山路往彰化方向行駛，行經上述事故地點，疑因過彎不慎自摔。

張男機車轉倒後噴向對向車道，撞上由洪姓男子（50歲）駕駛的小貨車及謝姓女子（22歲）騎乘的機車。這起事故造成張男、陳男及謝女受傷，其中陳男還往邊坡方向滑滾，幸未墜崖。

彰化縣消防局獲報派員到場，將3名傷者送醫救治，均無生命危險，張男四肢擦挫傷，陳男四肢擦挫傷及銷骨骨折，謝女左腳踝挫傷。

警方初步調查，張男騎乘重機車欵有過彎不慎，車輛操作不當等情事，事故2機車及1小貨車駕駛均無酒駕情事，全案調查釐清中。