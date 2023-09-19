台南本土登革熱今天新增323例，累計病例達7930例，由於近來屢有民眾抱怨反覆二噴、三噴甚至有家戶遭到四噴，面對防疫人員頻上門噴藥，民怨四起，台南市政府衛生局表示，明天起調整噴藥策略，已遭二噴家戶如周邊再傳確診，經查未發現孳生源及成蚊，就發放殺蟲劑給住戶自行防治，不過，如仍查到家戶內外有孳生源，還是得照噴，不得拒絕。

台南今天新增323例，分別為東區64例、安南區55例、南區51例、永康區45例、北區38例、中西區27例、安平區15例、關廟區11例、歸仁區9例、仁德區4例，新營區、安定區、下營區及麻豆區各1例。

由於登革熱病例增加快速，疫情熱區屢有家戶遭反覆噴藥，不少民眾質疑一直噴藥的意義是什麼？直言很擾民，台南市衛生局也做出調整噴藥策略的做法。

台南市長黃偉哲表示，登防中心及疾管署針對群聚病例共同規畫以區塊為單位噴藥，另針對登革熱確診單一個案病例周遭住戶，則是以強力孳生源清除為主要防治措施。

衛生局強調，這主要是針對已經二噴的家戶，如經查家戶並未發現孳生源及成蚊，將發放殺蟲劑給住戶，由家戶自行噴藥，倘若仍查到家戶內外有孳生源，則仍維持化學防治且不得拒絕，希望能降低民眾反彈。

為因應登革熱疫情嚴峻，黃偉哲市長特別延攬前衛生局長許以霖擔任登革熱防治一級指揮中心總顧問，協助指揮官督導指揮登革熱各項防治和諮詢工作，盼借重許前局長先前COVID-19防疫期間優秀行政協調及指揮調度能力，協助南市強化各項登革熱防疫措施。

許以霖亦於會中說明，因應登革熱確診病例數逐漸增加，重症病例也增加，目前已建立登革熱醫療資源調度平台，期望以最嚴謹態度、完善規畫，為登革熱重症患者提供最佳的醫療照護品質，也避免排擠到其他患者的就醫權益。