交通安全月，中壢警方入校園宣導。(呂筱蟬攝)

桃園市政府交通局及中壢警分局今天在在中壢區林森國小辦理交通安全月宣導活動，並邀請桃園市長張善政共同出席，一起推動「車輛慢看停、行人安全行」的觀念。現場藉由學童手持「小黃旗」過馬路的宣導活動，從教育著手向下紮根，宣揚車輛停讓的觀念，維護校園周邊交通安全，也提升市民的駕駛觀念。

「交通安全月」不只是口號，市府與市民全體一同打造，將交通安全心法「友善」與「禮讓」深植全體用路人的心中，讓桃園成為行人友善都市，期許大家都能「平安出門，快樂回家」。

除了交通安全外，中壢警分局趁此宣導機會提醒，詐騙手段日新月異，警方持續執行「識詐、阻詐、打詐」的全方位計畫，強調「投資一定有風險」、「陌生訊息不亂點」、「股票群組不加入」的識詐觀念，並告訴民眾遇有可疑時請撥打110、165專線電話，警方會隨時提供協助。

同時更融入婦幼安全宣導，引導學童認識性別平等，建立正確性別觀念，維護學童身心健康發展，告訴年輕學子尊重身體自主權及「不裸聊」、「不轉傳私密影片」等重要觀念，別讓自己成為受害人。

中壢警分局表示，打詐、交通安全及婦幼安全是目前的警察工作重點，現在更組成宣導團隊，把握轄內各個活動前往宣導，期許能有效降低詐騙案件、交通事故及性別案件的發生。