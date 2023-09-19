近期巴西蛋引發市場疑慮，而烘培業代表、糕餅公會也發聲明，烘培業所使用蛋品都依照製作的產品如蛋糕、麵包、糕餅等不同產品會使用的「蛋液、殺菌液蛋、殼蛋」不同的產品，對於這些蛋液都是依照《食安法》及蛋品業者自主檢驗管理的標準、殺菌液蛋等進行驗收，且過程都是嚴格執行，驗收過才可以進行後續製程，新鮮蛋品打發度才夠，才能夠製程產品，不良品及不新鮮的蛋品無法使用於烘培業上。

糕餅公會發四大聲明：

一，蛋品業者必須做到符合食安法及自主檢驗，及蛋品需確實做到完整的追蹤追溯系統，提供安全適合的蛋品給烘培業者，並請蛋品業者應提供聲明或切結書保證蛋品完全符合現行法規。

二，希望蛋的議題可以回歸到食品安全機制，避免造成幾萬家食品業者的衝擊和消費者的恐慌。

三，政府應嚴格對蛋品業者的效期、儲存條件、產地來源、標示等加強檢查及把關。

四，烘培業者完全遵照現行法規嚴格驗收程序，通過製作烘培產品，請民眾安心購買。