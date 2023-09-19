中科員工診所由中國附醫營運，整合校院及體系醫療資源，提供中科園區多元化智慧健康服務，並應用AI醫療提升醫療品質。（張亦惠攝）

中科管理局長輔導園區廠商運用AI、VR等技術，輔助防災措施、提升安全衛生管理成效。友達光電分享公司內利用AI技術，提醒員工注意相關事項，減少工安事故率。中科管理局長許茂新說，盼透過宣導、觀摩及成果分享，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術。

中科管理局19日舉辦「智慧工安防護、園區健康照護」記者會，邀請友達光電（股）公司分享相關工安運用AI科技成果，由中國醫藥大學附設醫院展示復健機器人及中西醫整合療法等創新肌肉骨骼傷害治療與復健方案，另，也提供互動體驗說明中科管理局應用「勞動部勞動及職業安全衛生研究所」VR虛擬實境系統辦理化學品危害通識訓練課程的成果。

友達光電處長簡煌隆表示，公司2018年引進AI、大數據推動工廠智慧化轉型，推動智慧製造的同時，也發展智慧工安防護包括防護具配戴監控、槽車充填作業監控、人員倒地即時監控，提升廠區作業安全，2018年至今每年工安事故件數從25至30件降至10件左右。

勞動及職業安全衛生研究所也展示委託中山醫學大學建置的VR化學品危害課程成果，透過虛擬實境提升使用者對危害的辨識能力，提升事業單位危害性化學品安全衛生管理能力。

中國附醫中部體系院所副院長李建智指出，中科員工診所由中國附醫營運，整合校院及體系醫療資源，提供中科園區多元化智慧健康服務，並應用AI醫療提升醫療品質。

記者會中展示新引進的關節活動訓練機器人，提供主、被動多模態組合肌力關節活動訓練，可即時分析訓練速度、力量、角度等數據，透過視覺、聽覺等回饋使用者，復健更有效率。也以科學儀器輔助中醫，給予針炙、物理治療緩解疼痛，並提供飲食、生活與養生建議，積極扮演中科園區及社區健康照護守護者的角色。

許茂新表示，希望藉由推動科技防災運用，加強園區各事業單位及工地安全衛生管理成效，透過宣導、觀摩及成果分享，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術強化危害預防效能及提升工安文化。