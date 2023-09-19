《火星上的維納斯》男女主角曹佑寧、邵雨薇出席茶敘。（CJ ENM HK提供）

邵雨薇和曹佑寧19日出席愛情科幻影集《火星上的維納斯》媒體茶敘，吳慷仁今年再度入圍金鐘獎男主角獎，聽到男友形容她「沒這個心情管我，因為貓生病，她擔心貓應該多過我入圍」，邵雨薇喊冤強調：「有啦，第一時間就恭喜，當時我邊做臉邊把手機擺在旁邊聽直播，臉上敷著厚重面膜，聽到他的名字，面膜底下的我是如此激動！他都有看到照片啊！怎麼說沒有。當然貓咪的事還是放比較前面」。被問到會不會陪男友走金鐘紅毯，她說應該不會。

邵雨薇近期心思全放在家裡的貓咪身上，坦言這兩周都因3歲多的貓咪生病而以淚洗面，一開始是看到貓咪在家突然四肢癱軟、流著口水倒在地上，趕緊送醫，昨天已經開刀拿掉兩顆大腫瘤。吳慷仁形容她還是「喜極而泣」。

她形容貓咪身上的惡性腫瘤「比拳頭還大」，她特別去拜拜求了平安牌，在醫院不斷求神保佑開刀順利，手術結束後還對著腫瘤罵「就是你在欺負我家哥哥」，自嘲動物醫院的人應該覺得她很瘋、把她當奇葩了，希望不要被當成神經病，「幸好手術順利，牠狀況很好、很愛吃，我今天才能帶著笑容出門」。她不捨地說，「目前貓咪身體裡還是有腫瘤，沒有痊癒，必須要學習讓牠和腫瘤和平共處」。

邵雨薇與曹佑寧在CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》中，原是愛互相鬥嘴的同事，卻在一場意外中，一起被傳送到只有男性的平行宇宙，兩人因此重新省思男女之間的關係，逐漸發展出不一樣的情感並且有不少親密接觸，今在媒體茶敘時，提及兩人合作感受，曹佑寧很感謝對方的「主動」，「邵雨薇會主動一起討論如何讓拍攝更有趣，給彼此在表演上有安全感！」

兩人劇中有一場「激情吻戲」，讓人看了忍不住跟著臉紅心跳，曹佑寧表示因為是一鏡到底的鏡頭，走戲時仔細和導演、邵雨薇討論路徑，「拍之前就溝通好會做哪些事情以及表演節奏。」因此正式拍攝時格外順利，「我記得兩個take就完成了！」

邵雨薇則對「逃婚戲」印象深刻，她原本決定在平行宇宙披婚紗嫁羅宏正，卻臨時被曹佑寧帶走，「我們從樓梯上逃下來，排戲時候都用跑的，結果我們兩個在樓梯往下摔。」幸好兩人都沒事，她笑言腦中浮現人生跑馬燈，第一次感受到生命遇到危險時時間會變慢，「我們在半空中對視的那幾秒，好像世界變得很慢，有種同甘共苦的感覺。還好兩個人都坐在我的婚紗上，很像坐到沙發上，安全降落。」