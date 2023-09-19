三峽區農會今(19)日辦理「新北市蜜香紅茶評鑑比賽」頒獎典禮，本次評鑑由三峽區青農周子耀拿下蜜香紅茶特等獎。周子耀為家中第八代，畢業後從事餐飲相關工作，因車禍受傷，在父親的建議下回家種茶，在這期間對自家茶行的傳承也多了份責任及榮譽感，另外本次獲獎數最多的「向陽茶園」，則囊括頭等、金獎及銀獎共25座獎項。

青農周子耀首次獲得特等獎，父親周平國所經營的日盛茶行於1998年成立，「日」代表太陽，盼種茶、製茶及販售時都能是好天氣，「盛」代表茂盛，經營理念希望日日成長、日日興盛，因此取名為「日盛」，另外日盛茶行也獲得今年新北市東方美人茶比賽銀獎。為拓展年輕客戶，未來也將規劃創新的包裝設計，吸引更多消費者，並參加更多製茶課程及提升行銷能力。

另外本次獲獎數最多的向陽茶園，四代經營茶園，第二代老父親高齡98歲負責指導，第三代負責茶園工作，而網路銷售則由第四代負責，家族8人齊心協力經營。獲得頭等獎的第三代老么徐文重表示，從小在家族製茶的耳濡目染下成長，非常熱愛茶園且這次能代表家族獲得頭等獎相當開心。另第三代徐俊才曾獲5次特等獎，身為家中兄長不藏私的用心教導弟妹，讓徐家比賽獲獎輝煌，因而獲得「徐家班」的稱號。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，蜜香紅茶具有獨特蜜香及花果香氣，茶菁製作原料以小葉種茶樹為主，蜜香紅茶茶乾外觀條索狀，色澤暗紅帶有光澤，蜜香及果香明顯，風味濃郁滋味甘醇。中秋節在家吃月餅可搭配蜜香紅茶，蜜香甘甜可解月餅油膩。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市（式），致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。