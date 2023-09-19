Apple發表iPhone 15系列手機後，各大通路祭出預約或預購優惠，經銷商德誼數位Data Express喊出1元加購最新款的Apple Watch Series 9、舊機換新機最高享折抵金2萬6450元的超殺價，以及當天速配送到家的服務。

據德誼數位從預購的狀況指出，iPhone 15 Pro 新色原色鈦金屬呼聲最高，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列全新「原色鈦金屬」；而容量方面，有5成以上的消費者偏好適中容量256 GB的機型。這份數據也顯示，2成的民眾對於新機特色最有感的是改用USB-C充電孔，此外，打算購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者，其中2成是受到Pro系列採用鈦金屬材質設計的特色所吸引。德誼數位總經理黃麗容樂觀表示iPhone 15系列手機銷售有2成的成長。

德誼數位從自家預購通路觀察到，iPhone 15 Pro系列的新色「原色鈦金屬」最受歡迎。（德誼數位提供／古明弘台北傳真）

德誼數位對購買新機推出眾多優惠，凡首次入會即贈100元購物金，若使用App註冊再加碼贈50元。德誼數位更推出新機購買活動，9月22日開賣首日早上8點至11點，於網路門市下訂限量iPhone 15系列新機，即可享當日速配送到家，10月底前下單再抽1,000元購物金，共10名。此外，購買iPhone 14系列商品，則送回饋禮500元，不限金額下單，再送配件購物金200元。

想要舊機換新機的消費者，持iPhone 13系列手機至指定門，享有加碼回饋15%折抵金，最高可折扣高達2萬6450元。無卡分期買iPhone滿額現折1500元，全支付消費可於德誼獨立門市、3C門市享回饋全點最高1150點。MagSafe周邊組合新品，套餐最高現省2240元。搭購保護殼及保護貼贈PD快速充電組或科技易即通2選一。

Apple經銷商德誼數位從自家預購通路觀察到，2成的民眾對於新機最有感的是改用USB-C充電孔，將來手機和其他產品能共用一條線。（德誼數位提供／古明弘台北傳真）

iPhone 15系列新品於9月22日盛大開賣，德誼數位將在三創生活門市祭出搶頭香活動，當日購買新機的頭香消費者，可用1元加購價值高達1萬4500元的Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，也可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。