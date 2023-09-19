美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年嫁第三任老公山姆阿斯加利（Sam Asghari），婚禮邀請了許多名人參加，不料才過一年兩人婚姻就亮起紅燈，前陣子雙方證實已經離婚，男方爆出已結交新歡，對方是火辣網紅摩根奧斯曼（Morgan Osman），近日摩根奧斯曼在機上大鬧的影片流出，引發外界討論。

摩根奧斯曼聲稱自己和山姆阿斯加利約會過，因此引發外界關注，近日網上流傳一段她搭機的影片，只見穿著火辣的摩根奧斯曼從行李置物架上拿下行李，一邊還與另一名乘客互嗆，「你再叫我X子（Bxxch）啊！你再叫我X子啊，我根本沒做錯什麼！」有乘客回嗆讓她閉嘴，她不甘示弱反擊「不，你他X才閉嘴！你他X的閉上你的臭嘴！」她轉身往前走時注意到一名乘客正拍攝全過程，摩根奧斯曼不爽譙「拍我啊！拍我！我可是Instagram上的名人，你這個乞丐」，她的離開讓不少機上乘客發出嘲諷，似乎是惹怒同班機的旅客。

Unknown woman is kicked off plane, declares, “I’m Instagram famous!” Passengers laugh at her. pic.twitter.com/F34K11g0V6 — Mike Sington (@MikeSington) September 18, 2023

對於網上推測摩根奧斯曼是被趕下飛機，她在社群發文表示沒有被趕走，是她在整起事件變得暴力前要求離開，但仍止不住網友的謾罵，目前她已將社群帳戶關閉。但仍有不少網友表示：「喔？真的很有名喔」、「其實她是對的，她現在真的出名了，因為被趕下飛機」、「等不及看她80歲會是什麼樣」，有網友更曬出她先前的帳號，有97萬網友追蹤，但仍毒舌批評「好吧，真的比我想的更有名」。