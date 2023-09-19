民眾黨籍新竹市長高虹安任立委期間遭控涉嫌詐領助理費，被檢方依違反《貪汙治罪條例》起訴。民眾黨中央評議委員會昨天對高虹安祭出暫停黨權處分。民眾黨主席柯文哲今晚表示中評會獨立運作，他只能尊重結果，但柯反批民進黨去年選舉輸掉就是因為「打到無款」（指不像話），打到老百姓反感，他不認為高虹安做的每一件事情都對，但應符合比例原則。

柯文哲今晚出席AI語音模型暨單曲發表會，針對高虹安被民眾黨中評會停權，柯文哲受訪時表示，台灣民眾黨基本上是一個自主性超強的團體，中評會獨立運作，1個月開會1次，有時候多的時候是2次，規則後來2020年9月就已經制定，既然有規則又是獨立運作的單位，「他們結果出來，我們也只能說尊重啊，不然怎麼辦」。

被問起害怕燒到自己選情嗎？柯文哲強調，他還是那句話，符合比例原則，他也要告訴民進黨，去年那場選舉為什麼會輸掉，就是台灣話說「打到無款」（指不像話）。

柯文哲強調，自己還是表明態度，「我也不認為高虹安做的每一件事情都對」，但是要符合比例原則嘛，怎麼打成這個樣子，每天鋪天蓋地這樣打，難道這個國家沒有其他事可以做嗎？「你們蛋都不去處理，每天在處理這個」。

媒體追問柯，不認同高虹安哪件事情？柯稱「這個私底下跟你講了」，他表示，人不可能做的每一件事情都100分，包括他自己也一樣，但人家錯的會改，民眾黨也不會護短，是就是，不是就不是，但是還是要符合比例原則。

對於要力挺還是切割高虹安？柯文哲強調，「凡是正其道而行，該怎麼做就怎麼做，該告誡的會告誡，該支持她的支持她」，還是那句話，正常就好，不應該整個媒體「打到無款」，所以去年為什麼民進黨會輸掉選舉，就是打到老百姓會反感。

是否認同男友干政？柯文哲說，第一要有干政的事實，到底有或沒有，還有一點，「我也不需要替高虹安回答，人家指控她，自己要出來面對」，但是《公務員服務法》、各式各樣的規定，按照規定來做就好了。