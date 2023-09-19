刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為刑事局偵五隊李家瑋。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為刑事局預防科廖伊俐及小朋友。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為台北市警局保大黃書伶。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為刑事局除暴特勤隊。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為刑事局生物科吳幸瑢。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為刑事局國際刑警科隊員。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為模範刑警洪承奇（左）、蔡孟宏（右）。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。 圖為國家警光獎得主鄭浚元（左）、林采緗（右）。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，拍攝各月份主題的刑警們出席走秀。圖為國際刑警之友協會榮譽理事長廖鎮漢（右）及刑事局長周幼偉（左）出席活動。（鄧博仁攝）

刑事局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，再度共同製作2024公益寫真月曆。19日舉辦「OUR HEROES！公益寫真月曆」發表會，警政署長黃明昭（左7）、刑事局長周幼偉（左9）及國際刑警之友協會榮譽理事長廖鎮漢（左8）與拍攝各月份主題的刑警們紛紛出席。（鄧博仁攝）

刑事警察局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，挑選在刑警工作中，專責防爆、鑑識、科技、國際刑警等各項不同領域的俊男、美女，作為寫真月曆內12個月份的公益代言人，製作「2024 Our Heroes!公益寫真月曆」，19日下午舉辦發布會，這些月曆男女主角齊聚走秀，還有警察爸爸、媽咪帶著心愛兒女一起入鏡，展現警察鐵漢柔情的一面。

刑事局表示，這次公益寫真月曆曆義賣所得，將全數捐給天主教善牧社會福利基金會，藉此感謝善牧基金會除了關心社會中的受暴婦幼、棄虐兒等弱勢族群，更為防制人口販運而成立「國內外防制人口販運辦公室」，以提供被害人庇護安置。

刑事局期盼透過月曆形象照及文案，將刑警工作內容的多面性，以及為捍衛人民安全與社會正義而驍勇善戰、打擊犯罪的模樣，通通呈現給社會大眾，讓民眾能更了解警察，除支持警察工作，也提升警察整體的形象。