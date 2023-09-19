桃園市長張善政最新施政滿意度調查，位在全台第16名、倒數第7名，民進黨桃園市議會黨團感嘆，2022年前市長鄭文燦帶領桃園奪得第8名，不到1年竟然大開退步車、整整退步8名，要求張市府深刻反省。桃市府則表示會虛心參考，但也強調客觀數據都是2022年鄭文燦執政期，直指張善政施政滿意度是六都第三、鄭文燦上任首年是六都第四，這類比較都可讓市民公評。

民進黨副總召張肇良說，張善政本人少與民眾接觸，也鮮少參加活動，與過去鄭文燦勤跑、接地氣了解地方議題態度大相徑庭。他感嘆，中央推動通勤月票後，許多公車路線缺人、班次過少，議員已經多次反應，但市府仍然擺爛。此外，張市府上任後，大砍各類補助，藝文休閒活動也銳減，間接造成市民幸福感下降，滿意度低絕非空穴來風，必須審慎檢討並調整執政方向。

龜山議員陳雅倫也說，過去張善政曾高喊「以大眾運輸串連生活」，原本引以為傲政績，結果民眾真實反應是桃園市公車脫班、減班、不準點，甚至直接停駛，學校公車一樣有被裁撤的問題，目前桃園市通勤族叫苦連天。她呼籲張善政多深入民間、與民交流、了解民情，不要光坐在市府辦公室內，走入第一線才能真正解決問題。

桃園議員余信憲表示，張善政市府上任初期，表現貌似關心民生、教育，但實際上不僅桃園學校校車路線被裁撤，連平日通勤族上班公車一樣一位難求。前陣子梅雨、颱風季時，桃園不時出現淹水問題，許多次排水溝未清理造成，都顯示張善政市府不僅大建設沒有，連民生小議題都顧不好。

平鎮議員王珮毓說，調查顯示桃園不僅市長滿意度下滑、競爭力也下滑，過去幾個月許多事件反映出張善政市府團隊心不在焉，包含：市長本人疑似酒駕、誤殺狒狒擺拍事件、北北基桃颱風假決策不同步等，都是與人心向背執政方向。

中壢議員黃崇真提及，市府執政好壞，民眾看在眼裡。從世界客家博覽會宣傳過慢、參觀人數稀稀落落，颱風天應變措施過慢、決策不同調，青埔學校量能不足、中壢市區交通壅塞，仍看不出張善政市府團隊提出解決問題的方案。

中壢議員魏筠指出，張善政市長上任後，一直提到施政是充分授權給各局處，難道充分授權就是充分卸責？她諷刺，張善政市長不應該將桃園市政府當成養老的地方。

議員黃瓊慧提到，綜觀這次調查，可發現這次位居中後端班包含桃園、台北、新北、基隆，依序是16、19、20、21名，根本是「北北基桃施政檢討聯盟」，民進黨市議會黨團多次提醒張善政及團隊，應專心做好市長工作，不要將市政資源用在協助同黨總統候選人侯友宜造勢，專心市政而非政治，才是市民真正所樂見。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，市府對於各項民調都虛心看待，也會作為施政的重要參考。事實上，張善政施政滿意度排六都第三，僅次於連任的台中市與高雄市，前市長鄭文燦上任後第一年的天下雜誌滿意度調查，排六都第四位，分數約60分，這類的比較都是可以讓市民公評，何況最新調查的客觀指標，是採用2022年、前市長鄭文燦任內的數據。

羅楚東說，民進黨團提到前市長鄭文燦在2022年的表現，但當年9月，桃園地區震度僅3級，卻讓桃園市八德運動中心羽球場天花板崩落；竹圍漁港新建遊艇專用碼頭2022年6月底風光開幕，沒多久就出現嚴重損壞。這類重大事件，應該比個別民調結果更讓市民、甚至國際媒體留下深刻印象。