台北市長蔣萬安19日宣布，近日台北市政府加強稽核團膳業者發現，仍有部分業者使用液態蛋，為避免學童吃下來源不明的混用雞蛋，全市校園營養午餐即日起禁用液蛋，在各種風險、疑慮尚未消除前全數改用「國產全蛋」。

蔣萬安表示，他今日中午到國小校園視察營養午餐供餐流程，並與孩子們一起用餐，身為家長，和大家一樣在意營養午餐品質，團膳需符合三章一Q規定外，同時也必需使用可溯源的國產食材。

他宣布，全市校園營養午餐即日起禁用液蛋，在各種風險、疑慮尚未消除前全數改用「國產全蛋」，並強調會全面把關源頭管控，持續稽查以確保國產蛋的供應來源，如查獲廠商使用進口蛋，就屬於重大衛生缺失，市府絕對不寬貸。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，團膳業者即起不會再使用液蛋製作營養午餐，但目前較難調到足量的雞蛋，或豆腐、豆腐等替代蛋白質，明日很可能會少供應一道菜。

台北市教育局副局長陳素慧表示，已請團膳業者盡可能提供足量餐點，業者也允諾配合，但如果真的因此少供應一道菜色，會請各校不開罰。