七大工業國集團（G7）外長會議18日在紐約舉行，會後由主席國日本新任外相上川陽子發表聲明，敦促和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部今天對該聲明內容表示高度歡迎，也感謝G7成員國對我國的堅定支持。

外交部發言人劉永健指出，今年G7外長會議18日在紐約舉行，會後由上川陽子代表G7發表主席聲明，重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織。

該聲明也強調，堅決反對任何以武力及威嚇片面改變現狀的企圖，同時呼籲中國應堅守《聯合國憲章》的宗旨及原則；另對東海及南海情勢表示擔憂，反對中國在南海的軍事及挑釁行為。

劉永健表示，G7於今年4月的外長聯合聲明及5月的領袖聯合公報均提及台海和平穩定的重要性，外交部感謝G7成員國對我國的堅定支持。台灣身為印太地區負責任的重要國家，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，守護以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定與繁榮