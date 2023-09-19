進口蛋爭議連環爆，農業部長陳吉仲近期飽受砲火猛攻，請辭遭到慰留。民眾黨總統參選人柯文哲今天喊話民進黨放手吧，總要有人對這件事情負責，這太離譜了，怎麼會買1億4000萬顆的蛋，報廢6000萬？他要問老百姓，會不會覺得政府簡直是荒唐到離譜？

柯文哲今晚公布AI語音模型並發表競選歌曲，媒體聯訪時談到陳吉仲被慰留，柯文哲表示，他昨天已經講過，「要繼續幹，對本黨的選情非常有利，但是對整個台灣人民是不利」，民眾黨的政治價值是，不要為了政黨利益犧牲國家利益，老實講，「我看民進黨吼，放手吧」，總要有人對這件事情負責吧，這太離譜了。

柯文哲痛斥，一人公司50萬的資本可以做幾億生意，停業還沒復業就可以先跟政府簽約，講到這裡大家已經覺得很奇怪，然後政府買1億4000萬顆的蛋，現在要報廢6000萬顆，要講清楚其他8000萬顆去哪裡。

柯文哲說，怎麼會買1億4000萬顆的蛋，報廢6000萬？自己是很節儉的人，「我就問台灣的老百姓，你會不會覺得政府簡直是荒唐到離譜」，跟以前高端疫苗一樣，買500萬劑、丟掉100多萬劑，接近200萬劑，整個國家是在「衝啥」（搞什麼）？