華為新一代智慧手機Mate60系列在中國市場引起轟動，隨後蘋果iPhone15系列也正式發表，雙方再次拉開激烈的競爭態勢。知名手機分析師郭明錤認為，iPhone 15雖有極高的熱度，但是創新力明顯不足，華為回歸手機市場對蘋果形成不小的衝擊，有望在大陸市場搶回流失到iPhone上的市佔率。

據《快科技》報導， 華為Mate 60 Pro在8月底低調上市，新機發佈後被大陸業界形容像扔出核彈一樣，在全球都造成話題。手機分析師郭明錤最近在X平台發文表示，華為歸來有望收回此前被iPhone搶奪的市佔率，但影響程度目前仍需觀察。

郭明錤認為，華為歸來不可能對iPhone毫無影響，不過這影響不會表現在iPhone 15的中國內地市場預購上，會預購iPhone的人本來就是核心用戶或者Apple粉絲，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。

他表示，相比之下，iPhone 15雖然擁有極高的熱度，但是創新力明顯不足。Pro版本的情況看似好一點，比如第一款USB-C接口的iPhone，第一款潛望式iPhone，第一款鈦合金機身iPhone，第一款 動作按鈕（Action Button）iPhone，全球首款3nm晶片iPhone等等。

郭明錤說，從市場競爭來看，蘋果已經沒辦法繼續「擠牙膏」了，華為捲土重來對蘋果形成不小的衝擊。郭明錤先前曾表示，高通將成為華為採用麒麟9000S及新麒麟晶片的主要輸家，預計從2024年開始，華為新機型將全面採用自家設計的新麒麟處理器。