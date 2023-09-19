進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲19日表示，對於雞蛋專案進口的流向，農業部昨日有提供給各地方政府，要請北市府再確認，對此，北市產發局表示，農業部發文日期為18日，北市府收到時間為19日，但內容僅有業者名單，並沒有針對進口蛋數量、流向及具體使用用途做回覆，會再持續請農業部提供完整資料。

產發局說明，農業部發文日期為18日，北市府收到時間為19日，收到的資料則為農業部委託財團法人中央畜產會辦理專案進口雞蛋案，調度供貴轄業者進行洗選、加工或代工使用資料及業者名單。

產發局也說，請農業部協助提供的資料為目前已知7個國家進口雞蛋的流向，包括送交洗選業者、數量多少，及加工廠商、處理數量及使用用途，以及各國對於雞蛋的管理檢驗法規不同，如巴西規定封膜後可保存120天、土耳其雞蛋於邊境查驗查出動物用藥等事件，各國規定與本國規定是否牴觸。

產發局指出，農業部19日發函回覆稱相關資訊於18日函送各縣市政府在案，但農業部18日發文只提供業者名單，並沒有針對數量、流向及具體使用用途做回覆，並也說邊境藥殘檢驗把關屬於衛生福利部食品藥物管理署權責，要請他們說明，所以北市後續會再請農業部提供完整資料。