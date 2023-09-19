2023第2屆跨聯盟籃球邀請賽政治大學昨天面對也是以大專好手為主的領航猿／夢想家培訓聯隊，首節就轟下31分、打出16分領先，終場政大107比65輕鬆收下2連勝。

賽後政大教頭陳子威指出，賽前知道猿夢聯隊做了規劃培養基層選手，UBA競爭對手國立體大也和領航猿有建教合作，透過更高層級的學長來帶領學弟成長、學到正確的態度，是基層籃球需要的，也可以透過跨聯盟賽事，讓職業隊發掘有潛力的大專生，或許未來也促成合作美事，因此提醒球員上場就是珍惜機會、全力以赴，呈現好的一面。

此役政大後衛宋昕澔出賽超過18分鐘貢獻19分、8籃板、4抄截，在跨聯盟前一場對台銀單場也有22分表現，體型和高中時期比明顯大了一號的他，表示除了按照教練團開出的課表訓練，也吃了不少飯，而政大教練團在他升上大學後協助他轉型打控衛，希望讓他未來有更多發揮空間及機會。

除了宋昕澔，同樣畢業自南山高中的同期隊友吳志鍇贊助15分，大一新鮮人林子皓14分、鍾理翔11分；猿夢聯隊本戰投籃命中率偏低，全隊僅陳力生15分得分雙位數，籃板數也以28比63大幅度落後。