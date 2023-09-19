事隔上一次納戈爾諾．卡拉巴赫戰爭3年左右，亞賽拜然本週二（19）宣佈展開針對卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）的「反恐行動」，亞美尼亞扶植的「納卡區」政府政治中心史提帕納科特（Stepanakert）到處傳來爆炸聲，阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh即納卡區政府）卡拉巴赫的城鎮和城市「遭受了強烈的炮火」而亞賽拜然外交部揚言，必須解散卡拉巴赫分離派的「政權」。

The war between Armenia and Azerbaijan has begun



-Azerbaijan launches 'anti-terrorist activities' in Nagorno-Karabakh, Defense Ministry says



-The ministry said they have informed the command of the Russian peacekeepers and the leadership of the monitoring center about the… pic.twitter.com/Is91I4iB9A — Megatron (@Megatron_ron) September 19, 2023

據伊朗國營《PressTV》19日報導，阿爾察赫共和國前國務部長瓦爾達尼安（Ruen Vardanyan）在社群網路電報（Telegram）上表示：「這裡開始了大規模的炮擊，」

More footage from Stepanakert, where shooting is heard and an air raid alert is announced



Now Azerbaijan is striking at Armenian( Artsakh) air defenses in Karabakh. The country's Ministry of Defense announced that local anti-terrorism measures would be carried out in order to… pic.twitter.com/eAbzDVEyic — Sprinter (@Sprinter99800) September 19, 2023

巴庫（亞賽拜然首府）表示已經通知了俄羅斯維和部隊指揮官以及土耳其暨俄羅斯監測中心的負責人，關於亞賽拜然方在納卡區進行的軍事活動。亞賽拜然外交部表示，必須解散卡拉巴赫分離派的「政權」。

A kamikaze drone of the Armed Forces of Azerbaijan was spotted over Stepanakert. It is assumed that these are the Israeli "Harop", which Azerbaijan actively used during the previous conflict that lasted for 44 days. pic.twitter.com/4ICtFjRx5I — Sprinter (@Sprinter99800) September 19, 2023

俄羅斯表示已與亞賽拜然就此次行動保持聯繫。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）敦促這2個國家「停止流血」並尋求和平談判。

「俄方敦促停止流血……並返回和平解決問題的軌道，」「所有和平解決問題的步驟都在2020年至2022年間簽署的莫斯科斡旋協議中詳細規定。」