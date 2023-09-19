日本東京「銀座天一」食客喝到摻了漂白劑的飲用水，店家日前暫時停業4天。

日本東京銀座三越百貨12樓天婦羅高級名店「天一」傳出銀座三越百貨分店8月底誤供漂白水給食客飲用一事，引發軒然大波。南韓媒體周二（19日）報導，受害食客是韓國女性，而且聲稱店家看她是韓國人「故意為之」，並非不小心拿錯。

南韓《中央日報》周二引述JTBC（中央東洋廣播公司）與日本媒體報導，這起事件發生在8月31日晚間約6時，受害的姜姓（Kang，音譯）女食客聲稱，她入座後先要了一杯常溫白開水解渴，喝了之後在杯子裡聞到一股鹽酸味，她向店員反映「這水怪怪的」，端水給她的店員取走杯子之後企圖把水倒掉，無意處理，姜女士趕緊把杯子搶了回來。

姜女的丈夫去廚房問了女店員，女店員承認，洗槽旁邊的不鏽鋼水壺裡加了漂白水。姜女當時喉嚨已明顯灼熱疼痛，於是她趕緊自我催吐，這時另一名店員要求她「麻煩去洗手間吐」。姜女的丈夫於是報警，她到附近一家醫院接受診治，院方診斷她是急性食物中毒。

天一向日本媒體表示，分店員工把裝了清潔劑的瓶子放錯位子，誤當成水壺，倒水端了出去；工作人員會以水稀釋漂白劑清潔店內環境，所以店裡會有漂白水。

姜女與夫婿不滿表示，要分辨裝了清潔劑與飲用水的瓶子沒什麼難的，兩人進一步指控店家故意端了裝有漂白水的杯子上桌，因為他們是韓國人：「這是高級餐廳，別的客人入座，店員會幫他們拉開椅子，我入座的時候就沒這種待遇。他們一定是從我的外表跟口音發現我是韓國人。」她說，丈夫檢查廚房時，裝著飲用水的水壺與用於清潔的漂白水罐是分開放置的，不易出錯。夫妻倆已向當地警方報案，指責店家有嚴重疏失。警方正在調查此事，已確定是否有故意之嫌。

｢天一」在大阪、京都、福岡等地均有分店。銀座天一午間最貴的套餐要價超過1萬日圓。銀座天一本月8日至12日歇業4天，13日已恢復營業。銀座三越周二為此事公開致歉。

去年銀座也有一家餐廳遭到重砲批評，店家被指責向韓國食客提供的壽司付了大量芥末。近來也有不少報導稱，南韓仇日情緒升高，例如日本一名在南韓留學定居的Youtube網紅Yuipyon日前當街遭一名自稱爺爺遭日本人殺害的「脫北者」韓國男子嗆聲「想把日本人統統殺光」，男子還說「最討厭的國家就是日本」。